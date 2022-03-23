НАТО планирует передать Украине оборудование для защиты от химических, биологических и ядерных угроз
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что лидеры стран Альянса 24 марта согласуют передачу Украине дополнительной помощи, в частности оборудования для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Об этом он заявил сегодня на брифинге, передает корреспондент УНН.
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"За последний месяц союзники усилили военную поддержку, предоставив противотанковые и противовоздушные системы, беспилотники, топливо и боеприпасы, а также финансовую помощь и приютив миллионы беженцев. Завтра я ожидаю, что союзники согласятся предоставить дополнительную поддержку, включая помощь в кибербезопасности, а также оборудование, которое поможет Украине защититься от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз", - сказал Столтенберг.
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Он добавил, что в НАТО полны решимости сделать все, чтобы поддержать Украину, однако "мы ответственны за то, чтобы война не вышла за пределы Украины".
Напомним
24 марта в Брюсселе должен состояться внеочередной саммит НАТО в связи с полномасштабным вторжением россии на территорию Украины.
Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО выступит с предложением ввести миротворческую миссию в Украину.