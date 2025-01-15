Новий закон щодо медіа: нардеп запевняє, що ніхто не зобов'яже прибирати критичні до будь-кого коментарі

Народний депутат Ярослав Юрчишин пояснив, що змінює законопроект №11321, наголосивши, що "ніхто не зобов'яже медіа прибирати критичні до будь-кого коментарі", пише УНН.

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"Відповідаючи на десятки коментарів та новин: ми посилюємо захист доброчесних ЗМІ, а не обмежуємо ні медіа, ні користувачів. Ніхто не зобов'яже медіа прибирати критичні до будь-кого коментарі. Як і будь-які коментарі без юридичних на це підстав. Низка ЗМІ поширили інформацію, що законопроект №11321 нібито обмежує свободу слова та вводить покарання для медіа, якщо вони не видаляють "негативні коментарі читачів щодо посадовців під новинами". Це брехня, пояснюю на пальцях", - написав у Telegram нардеп Юрчишин, який очолює парламентський комітет з питань свободи слова.

З його слів, до ухвалення законопроекту "на медіа згідно "Закону про медіа" можна звернутися до Нацради або подати до суду за поширення недостовірної інформації, якщо якийсь акаунт лишив під їхнім матеріалом коментар відповідного змісту". "Суд — це купа часу і витрат, а також загроза для іміджу ЗМІ", - вказав він.

Після ухвалення законопроекту, як пояснив Юрчишин, "у випадку відкриття судового провадження та отримання від суду аргументованого рішення щодо матеріалу, який порушує "Закон про медіа", медіа самостійно може вирішити, що робити далі з коментарем якого це рішення стосується". "ЗМІ може або видалити такий коментар впродовж трьох днів після отримання інформації від суду і не нести за це відповідальності, або, поділяючи позицію коментатора, залишити коментар і захищати свою позицію в суді", - зазначив нардеп.

"Також законопроектом ми звільняємо від відповідальності медіа за переказ висловів чиновників, а не пряме їхнє цитування. Зараз медіа реально можуть постраждати від позовів, якщо не процитують особу прямо, а передадуть слова. Хоча суть не змінюється. Натомість ми пропонуємо ЗМІ полегшити спосіб донесення інформації, аби можна було непрямою мовою переказати суть висловлювання публічної людини. І бути захищеними у цьому випадку від судових позовів", - написав Юрчишин.

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