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Новый закон о медиа: нардеп уверяет, что никто не обяжет убирать критические к кому-либо комментарии

Новый закон о медиа: нардеп уверяет, что никто не обяжет убирать критические к кому-либо комментарии

Киев  •  УНН

 • 9528 просмотра

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Нардеп Юрчишин опроверг информацию об ограничении свободы слова в законопроекте №11321. СМИ получат право самостоятельно решать судьбу комментариев после судебного решения и пересказывать слова чиновников без прямого цитирования.

Народный депутат Ярослав Юрчишин объяснил, что меняет законопроект №11321, отметив, что "никто не обяжет медиа убирать критические к кому-либо комментарии", пишет УНН.

Детали

"Отвечая на десятки комментариев и новостей: мы усиливаем защиту добропорядочных СМИ, а не ограничиваем ни медиа, ни пользователей. Никто не обяжет медиа убирать критические к кому-либо комментарии. Как и любые комментарии без юридических на это оснований. Ряд СМИ распространили информацию, что законопроект №11321 якобы ограничивает свободу слова и вводит наказание для медиа, если они не удаляют "негативные комментарии читателей в отношении должностных лиц под новостями". Это ложь, объясняю на пальцах", - написал в Telegram нардеп Юрчишин, который возглавляет парламентский комитет по вопросам свободы слова.

По его словам, до принятия законопроекта "на медиа согласно "Закону о медиа" можно обратиться в Нацсовет или подать в суд за распространение недостоверной информации, если какой-то аккаунт оставил под их материалом комментарий соответствующего содержания". "Суд - это куча времени и затрат, а также угроза для имиджа СМИ", - указал он.

После принятия законопроекта, как пояснил Юрчишин, "в случае открытия судебного производства и получения от суда аргументированного решения относительно материала, который нарушает "Закон о медиа", медиа самостоятельно может решить, что делать дальше с комментарием, которого это решение касается". "СМИ может либо удалить такой комментарий в течение трех дней после получения информации от суда и не нести за это ответственности, или, разделяя позицию комментатора, оставить комментарий и защищать свою позицию в суде", - отметил нардеп.

"Также законопроектом мы освобождаем от ответственности медиа за перевод высказываний чиновников, а не прямое их цитирование. Сейчас медиа реально могут пострадать от исков, если не процитируют лицо прямо, а передадут слова. Хотя суть не меняется. Вместо этого мы предлагаем СМИ облегчить способ донесения информации, чтобы можно было косвенным языком пересказать суть высказывания публичного человека. И быть защищенными в этом случае от судебных исков", - написал Юрчишин.

Рада не разрешила журналистам нарушать комендантский час, но сделала открытыми заседания комитетов14.01.25, 14:04 • 22643 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика

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