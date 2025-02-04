Новий орган регулювання азартних ігор в Україні: коли запрацює та що зміниться

В Україні створюють новий орган, який відповідатиме за регулювання азартних ігор. Проте, це буде не в 2025 році. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

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За словами Борнякова, першочерговим завданням є впорядкування регулювання цієї сфери, а вже після цього можна буде планувати подальші кроки, зокрема залучення штучного інтелекту.

"Що стосується азартних ігор, зараз створюється новий орган, який має зайнятися питанням регулювання… На цей рік неможливо нічого робити, тому що має створитися новий орган, він має запрацювати, потім за ним щось можна планувати. Якщо все це пройде успішно, на наступний рік можемо щось проговорити. Там є і в реєстрі лудоманів, там і виявлення людей з ігровою залежністю. Ну, де штучний інтелект може там десь якось допомагати. Але це буде не в цьому році точно",— пояснив заступ міністра.

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