Новый орган регулирования азартных игр в Украине: когда заработает и что изменится

В Украине создают новый орган, который будет отвечать за регулирование азартных игр. Однако, это будет не в 2025 году. Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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По словам Борнякова, первоочередной задачей является упорядочение регулирования этой сферы, а уже после этого можно будет планировать дальнейшие шаги, в частности привлечение искусственного интеллекта.

«Что касается азартных игр, сейчас создается новый орган, который должен заняться вопросом регулирования... На этот год невозможно ничего делать, потому что должен создаться новый орган, он должен заработать, потом по нему что-то можно планировать. Если все это пройдет успешно, на следующий год можем что-то проговорить. Там есть и в реестре лудоманов, там и выявление людей с игровой зависимостью. Ну, где искусственный интеллект может там где-то как-то помогать. Но это будет не в этом году точно»,- пояснил заместитель министра.

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