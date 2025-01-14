Украина утвердила Стратегию цифрового развития WINWIN до 2030 года
Киев • УНН
Правительство утвердило Стратегию цифрового развития WINWIN до 2030 года с фокусом на 14 ключевых технологических сфер. Планируется создание специализированных центров совершенства и внедрение инновационных кластеров.
Украина утвердила Стратегию цифрового развития WINWIN до 2030 года, нацеленную на создание мирового технологического хаба. Документ определяет 14 ключевых сфер, среди которых DefenseTech, MedTech и космические технологии, с акцентом на специализированные центры для внедрения инноваций.
Об этом сообщает Минцифра, передает УНН.
Детали
Как сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, стратегия определяет приоритетные сферы развития и конкретные шаги для укрепления инновационной экосистемы в Украине. Среди основных задач - совершенствование регулирования, развитие человеческого капитала и открытие новых рынков.
К 2030 году Украина сосредоточится на развитии инноваций в 14 критических сферах, таких как DefenseTech, MedTech, полупроводники, космические технологии и другие.
Для каждой из этих сфер планируется создание WINWIN Centres of Excellence - специализированных пространств для экспертов, где они смогут исследовать лучшие мировые практики и разрабатывать новые инновационные решения.
Также будет реализована концепция кластеров по принципу Brave1, что будет стимулировать развитие технологических инициатив.
Отмечается, что реализация стратегии будет способствовать значительному экономическому росту Украины и созданию благоприятных условий для развития бизнеса, науки и образования. Благодаря этому страна сможет стать лидером инноваций в Европейском Союзе и на мировой арене.
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