Україна затвердила Стратегію цифрового розвитку WINWIN до 2030 року
Київ • УНН
Уряд затвердив Стратегію цифрового розвитку WINWIN до 2030 року з фокусом на 14 ключових технологічних сфер. Планується створення спеціалізованих центрів досконалості та впровадження інноваційних кластерів.
Україна затвердила Стратегію цифрового розвитку WINWIN до 2030 року, націлену на створення світового технологічного хабу. Документ визначає 14 ключових сфер, серед яких DefenseTech, MedTech і космічні технології, з акцентом на спеціалізовані центри для впровадження інновацій.
Про це повідомляє Мінцифра, передає УНН.
Деталі
Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, стратегія окреслює пріоритетні сфери розвитку та конкретні кроки для зміцнення інноваційної екосистеми в Україні. Серед основних завдань - вдосконалення регулювання, розвиток людського капіталу та відкриття нових ринків.
До 2030 року Україна зосередиться на розвитку інновацій у 14 критичних сферах, таких як DefenseTech, MedTech, напівпровідники, космічні технології та інші.
Для кожної з цих сфер планується створення WINWIN Centres of Excellence - спеціалізованих просторів для експертів, де вони зможуть досліджувати кращі світові практики та розробляти нові інноваційні рішення.
Також буде реалізовано концепцію кластерів за принципом Brave1, що стимулюватиме розвиток технологічних ініціатив.
Зазначається, що реалізація стратегії сприятиме значному економічному зростанню України та створенню сприятливих умов для розвитку бізнесу, науки та освіти. Завдяки цьому країна зможе стати лідером інновацій у Європейському Союзі та на світовій арені.
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