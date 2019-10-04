Новий голова ЦВК назвав умови проведення виборів на окупованих територіях
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Щоб провести вибори на тимчасово окупованих територіях, потрібні відповідні умови. Це питання має бути законодавчо врегульовано. Так новий голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко відповів на запитання щодо проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України, передає УНН.
”Для того, щоб провести вибори на тимчасово окупованих територіях, потрібні відповідні умови: безпекові, а крім того це питання має бути законодавчо врегульовано. В тих умовах, які є в нас зараз, вибори на тимчасово окупованих територіях - це питання не до ЦВК, а до законодавця", - зазначив Діденко.
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Він нагадав, що ЦВК є правозастосовним органом.
"... ми не можемо чогось припускати зараз, але я вважаю, що рано чи пізно вибори будуть проведені на всій території України і вона буде звільнена”, - наголосив голова ЦВК.
Нагадаємо, головою Центральної виборчої комісії став Олег Діденко, а секретарем - Олена Гатаулліна.
Як повідомлялося раніше, головною метою новообраного ЦВК у провладній партії “Слуга народу” вважають об’єктивність роботи та обіцяють, що “ручною” комісія не буде.
Раныше, 4 жовтня, народні депутати на засіданні Верховної Ради проголосували за призначення всіх 17 членів Центральної виборчої комісії, кандидатури яких вніс Президент України Володимир Зеленський.