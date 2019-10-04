Новый глава ЦИК назвал условия проведения выборов на оккупированных территориях
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях, нужны соответствующие условия. Этот вопрос должен быть законодательно урегулирован. Так новый глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко ответил на вопрос относительно проведения выборов на временно оккупированных территориях Украины, передает УНН.
"Для того, чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях, нужны соответствующие условия: вопросы безопасности, а кроме того этот вопрос должен быть законодательно урегулирован. В тех условиях, которые есть у нас сейчас, выборы на временно оккупированных территориях - это вопрос не к ЦИК, а к законодателю", - отметил Диденко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский прокомментировал вопрос о контроле над границей на Донбассе
Он напомнил, что ЦИК является правоприменительным органом.
"... мы не можем чего-то предполагать сейчас, но я считаю, что рано или поздно выборы будут проведены на всей территории Украины и она будет освобождена", - отметил глава ЦВК.
Напомним, председателем Центральной избирательной комиссии стал Олег Диденко, а секретарем - Елена Гатауллина.
Как сообщалось ранее, главной целью новоизбранного ЦИК в провластной партии "Слуга народа" считают объективность работы и обещают, что "ручной" комиссия не будет.
Раныше, 4 октября, народные депутаты на заседании Верховной Рады проголосовали за назначение всех 17 членов Центральной избирательной комиссии, кандидатуры которых внес Президент Украины Владимир Зеленский.