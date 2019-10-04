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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Рада проголосувала за новий склад ЦВК

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Народні депутати на засіданні Верховної Ради проголосували за призначення всіх 17 членів Центральної виборчої комісії, кандидатури яких вніс Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

Рада проголосувала за новий склад ЦВК

"Верховна Рада України призначила всіх членів Центральної виборчої комісії", - зазначив голова ВР Дмитро Разумков.

Так, нардепи підтримали як членів ЦВК:

  • Боярчук Оксану Борисівну - підтримали 355,
  • Буглака Юрія Олександровича – постанова №2212 – за 245,
  • Гатаулліну Олену Аухатівну – постанова №2213 – за 360,
  • Гевка Андрія Євгеновича – постанова №2214 – за 253,
  • Глущенко Вікторію Анатоліївну – постанова №2215 - за 259,
  • Греня Віталія Вячеславовича – постанова №2216 - за 361,
  • Діденка Олега Миколайовича – постанова №2217 - за 367,
  • Дубовика Сергія Олеговича – постанова №2218 - за 334,
  • Євстігнєєва Андрія Сергійовича – постанова №2219 - за 370,
  • Єфремову Ірину Олексіївну – постанова №2220 - за 373,
  • Кармазу Олександру Олександрівну – постанова №2221 - за 375,
  • Любченка Павла Миколайовича – постанова №2222 - за 370,
  • Мірошниченка Юрія Романовича – постанова №2223 - за 310,
  • Перепелюка Володимира Григоровича – постанова №2224 - за 366,
  • Плукаря Віталія Володимировича – постанова №2225 - за 368,
  • Постівого Сергія Олександровича – постанова №2226 - за 370,
  • Фрицького Юрія Олеговича – постанова №2227 - за 370.

    • Нагадаємо, 3 жовтня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України подання на новий склад Центральної виборчої комісії.

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