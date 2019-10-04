Рада проголосувала за новий склад ЦВК

"Верховна Рада України призначила всіх членів Центральної виборчої комісії", - зазначив голова ВР Дмитро Разумков.
Так, нардепи підтримали як членів ЦВК:
Боярчук Оксану Борисівну - підтримали 355,
Буглака Юрія Олександровича – постанова №2212 – за 245,
Гатаулліну Олену Аухатівну – постанова №2213 – за 360,
Гевка Андрія Євгеновича – постанова №2214 – за 253,
Глущенко Вікторію Анатоліївну – постанова №2215 - за 259,
Греня Віталія Вячеславовича – постанова №2216 - за 361,
Діденка Олега Миколайовича – постанова №2217 - за 367,
Дубовика Сергія Олеговича – постанова №2218 - за 334,
Євстігнєєва Андрія Сергійовича – постанова №2219 - за 370,
Єфремову Ірину Олексіївну – постанова №2220 - за 373,
Кармазу Олександру Олександрівну – постанова №2221 - за 375,
Любченка Павла Миколайовича – постанова №2222 - за 370,
Мірошниченка Юрія Романовича – постанова №2223 - за 310,
Перепелюка Володимира Григоровича – постанова №2224 - за 366,
Плукаря Віталія Володимировича – постанова №2225 - за 368,
Постівого Сергія Олександровича – постанова №2226 - за 370,
Фрицького Юрія Олеговича – постанова №2227 - за 370.
Нагадаємо, 3 жовтня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України подання на новий склад Центральної виборчої комісії.