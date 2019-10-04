Рада проголосовала за новый состав ЦИК

"Верховная Рада Украины назначила всех членов Центральной избирательной комиссии", - отметил глава ВР Дмитрий Разумков.
Так, нардепы поддержали как членов ЦИК:
Боярчук Оксану Борисовну - поддержали 355,
Буглака Юрия Александровича - постановление №2212 - за 245,
Гатауллину Елену Аухативну - постановление №2213 - за 360,
Гевко Андрея Евгеньевича - постановление №2214 - за 253,
Глущенко Викторию Анатольевну - постановление №2215 - за 259,
Греня Виталия Вячеславовича - постановление №2216 - за 361,
Диденко Олега Николаевича - постановление №2217 - за 367,
Дубовика Сергея Олеговича - постановление №2218 - за 334,
Евстигнеева Андрея Сергеевича - постановление №2219 - за 370,
Ефремову Ирину Алексеевну - постановление №2220 - за 373,
Кармазь Александру Александровну - постановление №2221 - за 375,
Любченко Павла Николаевича - постановление №2222 - за 370,
Мирошниченко Юрия Романовича - постановление №2223 - за 310,
Перепелюка Владимира Григорьевича - постановление №2224 - за 366,
Плукаря Виталия Владимировича - постановление №2225 - за 368,
Постивого Сергея Александровича - постановление №2226 - за 370,
Фрицького Юрия Олеговича - постановление №2227 - за 370.
Напомним, 3 октября Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины представление на новый состав Центральной избирательной комиссии.