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Рада проголосовала за новый состав ЦИК

Киев • УНН

 • 20293 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Народные депутаты на заседании Верховной Рады проголосовали за назначение всех 17 членов Центральной избирательной комиссии, кандидатуры которых внес Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

Рада проголосовала за новый состав ЦИК

"Верховная Рада Украины назначила всех членов Центральной избирательной комиссии", - отметил глава ВР Дмитрий Разумков.

Так, нардепы поддержали как членов ЦИК:

  • Боярчук Оксану Борисовну - поддержали 355,
  • Буглака Юрия Александровича - постановление №2212 - за 245,
  • Гатауллину Елену Аухативну - постановление №2213 - за 360,
  • Гевко Андрея Евгеньевича - постановление №2214 - за 253,
  • Глущенко Викторию Анатольевну - постановление №2215 - за 259,
  • Греня Виталия Вячеславовича - постановление №2216 - за 361,
  • Диденко Олега Николаевича - постановление №2217 - за 367,
  • Дубовика Сергея Олеговича - постановление №2218 - за 334,
  • Евстигнеева Андрея Сергеевича - постановление №2219 - за 370,
  • Ефремову Ирину Алексеевну - постановление №2220 - за 373,
  • Кармазь Александру Александровну - постановление №2221 - за 375,
  • Любченко Павла Николаевича - постановление №2222 - за 370,
  • Мирошниченко Юрия Романовича - постановление №2223 - за 310,
  • Перепелюка Владимира Григорьевича - постановление №2224 - за 366,
  • Плукаря Виталия Владимировича - постановление №2225 - за 368,
  • Постивого Сергея Александровича - постановление №2226 - за 370,
  • Фрицького Юрия Олеговича - постановление №2227 - за 370.

    • Напомним, 3 октября Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины представление на новый состав Центральной избирательной комиссии.

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