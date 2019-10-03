Зеленський вніс в Раду подання на новий склад ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України подання на новий склад Центральної виборчої комісії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат партії “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко.
“Зеленський вніс в Раду подання на новий склад ЦВК”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, фракція “Слуга народу” подала Президенту України Володимиру Зеленському пропозиції щодо 18 кандидатур до персонального складу Центральної виборчої комісії.
Як повідомляв УНН, 13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всіх членів Центральної виборчої комісії. Відповідне рішення підтримали 341 народний депутат.