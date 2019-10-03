Зеленский внес в Раду представление на новый состав ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины представление на новый состав Центральной избирательной комиссии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
"Зеленский внес в Раду представление на новый состав ЦИК", - говорится в сообщении.
Напомним, фракция "Слуга народа" подала Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложения по 18 кандидатурам в персональный состав Центральной избирательной комиссии.
Как сообщал УНН, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов Центральной избирательной комиссии. Соответствующее решение поддержал 341 народный депутат.