Фракція "Слуга народу" подала Зеленському 18 кандидатур до складу ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Фракція "Слуга народу" подала Президенту України Володимиру Зеленському пропозиції щодо 18 кандидатур до персонального складу Центральної виборчої комісії. Про це повідомляє УНН із посиланням на громадянську мережу ОПОРА.
За даними організації, фракція "Слуга народу" подала відповідні кандидатури Зеленському 14 вересня. Про це стало відомо з відповіді Офісу Президента України на запит громадянської мережі ОПОРА, отриманої 1 жовтня 2019 року.
Так, фракція просить розглянути при призначенні на посади членів ЦВК такі кандидатури:
1. Боярчук Оксану Борисівну;
2. Волошина Юрія Олексійовича;
3. Гатаулліну Олену Аухатівну;
4. Гетьмана Євгена Анатолійоича;
5. Греня Віталія Вячеславовича;
6. Діденка Олега Миколайовича;
7. Євстігнєєва Андрія Сергійовича;
8. Єфремову Ірину Олексіївну;
9. Камінську Наталію Василівну;
10. Кармазу Олександру Олександрівну;
11. Квашу Оксану Олександрівну;
12. Любченка Павла Миколайовича;
13. Махніцьку Катерину Григорівну;
14. Орлова Валентина Валентиновича;
15. Перепелюка Володимира Григоровича;
16. Плукаря Віталія Володимировича;
17. Постівого Сергія Олександровича;
18. Фрицького Юрія Олеговича.
При цьому, в ОПОРі відзначили, що Олег Діденко, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова, Катерина Махніцька та Віталій Плукар були членами попереднього складу Центральної виборчої комісії.
Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, спікер ВРУ Дмитро Разумков заявив, що до парламенту ще не надходили пропозиції Президента України Володимира Зеленського щодо обрання нового складу Центральної виборчої комісії.