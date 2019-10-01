До Ради ще не надходили пропозиції Зеленського щодо складу ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. До парламенту ще не надходили пропозиції Президента України Володимира Зеленського щодо обрання нового складу Центральної виборчої комісії. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу після Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"Пропозиції щодо складу Центральної виборчої комісії надходять від Президента. Як тільки вони надійдуть, ми обов'язково будемо їх розглядати. Наразі такої пропозиції немає", - зазначив Разумков.
При цьому, він додав, що Центральна виборча комісія буде сформована відповідно до закону.
Нагадаємо, у списку кандидатів до нового складу Центральної виборчої комісії від фракції "Слуга народу" є окремі звільнені члени Центрвиборчкому з попереднього складу.
Як повідомляв УНН, 13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всіх членів ЦВК.