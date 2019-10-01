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В Раду еще не поступали предложения Зеленского по составу ЦИК

Киев • УНН

 • 8939 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В парламент еще не поступали предложения Президента Украины Владимира Зеленского об избрании нового состава Центральной избирательной комиссии. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга после Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

В Раду еще не поступали предложения Зеленского по составу ЦИК

"Предложения по составу Центральной избирательной комиссии поступают от Президента. Как только они поступят, мы обязательно будем их рассматривать. Сейчас такого предложения нет", - отметил Разумков.

При этом, он добавил, что Центральная избирательная комиссия будет сформирована в соответствии с законом.

Напомним, в списке кандидатов в новый состав Центральной избирательной комиссии от фракции "Слуга народа" есть отдельные уволенные члены Центризбиркома из предыдущего состава.

Как сообщал УНН, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов ЦИК.

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