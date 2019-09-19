"Слуга народу" пропонуватиме до ЦВК деяких звільнених членів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У списку кандидатів до нового складу Центральної виборчої комісії від фракції “Слуга народу” є окремі звільнені члени Центрвиборчкому з попереднього складу. Про це заявив заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко в коментарі журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
“Ми не подавали діючих депутатів. Ми подавали діючих членів ЦВК”, — зазначив Корнієнко.
За його словами, наразі народні депутати чекають відповідне подання від Президента України. При цьому він відмовився називати прізвища кандидатів від фракції “Слуга народу”, щоб “не створювати їм проблем”.
Раніше народний депутат від “Слуги народу” Олександр Качура заявив, що вже всі фракції подали своїх кандидатів до ЦВК.
Нагадаємо, ухвалена Верховною Радою постанова “Про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії” опублікована у парламентській газеті “Голос України” від 18 вересня.