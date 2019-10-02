Фракция "Слуга народа" подала Зеленскому 18 кандидатур в состав ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Фракция "Слуга народа" подала Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложения по 18 кандидатурам в персональный состав Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на гражданскую сеть ОПОРА.
По данным организации, фракция "Слуга народа" подала соответствующие кандидатуры Зеленскому 14 сентября. Об этом стало известно из ответа Офиса Президента Украины на запрос гражданской сети ОПОРА, полученной 1 октября 2019 года.
Так, фракция просит рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК такие кандидатуры:
1. Боярчук Оксану Борисовну;
2. Волошина Юрия Алексеевича;
3. Гатауллину Елену Аухатовну;
4. Гетьмана Евгения Анатольевича;
5. Греня Виталия Вячеславовича;
6. Диденко Олега Николаевича;
7. Евстигнеева Андрея Сергеевича;
8. Ефремову Ирину Алексеевну;
9. Каминскую Наталью Васильевну;
10. Кармазу Александру Александровну;
11. Квашу Оксану Александровну;
12. Любченко Павла Николаевича;
13. Махницкую Екатерину Григорьевну;
14. Орлова Валентина Валентиновича;
15. Перепелюка Владимира Григорьевича;
16. Плукаря Виталия Владимировича;
17. Постивого Сергея Александровича;
18. Фрицкого Юрия Олеговича.
При этом, в ОПОРе отметили, что Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Екатерина Махницкая и Виталий Плукар были членами предыдущего состава Центральной избирательной комиссии.
Напомним, вчера, 1 октября, спикер ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что в парламент еще не поступали предложения Президента Украины Владимира Зеленского об избрании нового состава Центральной избирательной комиссии.