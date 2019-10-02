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Фракция "Слуга народа" подала Зеленскому 18 кандидатур в состав ЦИК

Киев • УНН

 • 9688 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Фракция "Слуга народа" подала Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложения по 18 кандидатурам в персональный состав Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на гражданскую сеть ОПОРА.

Фракция "Слуга народа" подала Зеленскому 18 кандидатур в состав ЦИК

По данным организации, фракция "Слуга народа" подала соответствующие кандидатуры Зеленскому 14 сентября. Об этом стало известно из ответа Офиса Президента Украины на запрос гражданской сети ОПОРА, полученной 1 октября 2019 года.

Так, фракция просит рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК такие кандидатуры:
1. Боярчук Оксану Борисовну;
2. Волошина Юрия Алексеевича;
3. Гатауллину Елену Аухатовну;
4. Гетьмана Евгения Анатольевича;
5. Греня Виталия Вячеславовича;
6. Диденко Олега Николаевича;
7. Евстигнеева Андрея Сергеевича;
8. Ефремову Ирину Алексеевну;
9. Каминскую Наталью Васильевну;
10. Кармазу Александру Александровну;
11. Квашу Оксану Александровну;
12. Любченко Павла Николаевича;
13. Махницкую Екатерину Григорьевну;
14. Орлова Валентина Валентиновича;
15. Перепелюка Владимира Григорьевича;
16. Плукаря Виталия Владимировича;
17. Постивого Сергея Александровича;
18. Фрицкого Юрия Олеговича.

При этом, в ОПОРе отметили, что Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Екатерина Махницкая и Виталий Плукар были членами предыдущего состава Центральной избирательной комиссии.

Напомним, вчера, 1 октября, спикер ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что в парламент еще не поступали предложения Президента Украины Владимира Зеленского об избрании нового состава Центральной избирательной комиссии.

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