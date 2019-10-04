Секретарем ЦВК стала приватний юрист Гатаулліна
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтень. УНН. Секретарем Центральної виборчої комісії стала член комісії, приватний юрист Олена Гатаулліна, передає кореспондент УНН.
Під час першого засідання нових членів Центральної виборчої комісії шляхом таємного голосування було обрано секретаря ЦВК Олену Гатаулліну. Її висунула фракція “Слуга Народу”.
Як раніше повідомлялося, заступником голови ЦВК став Дубовик.
Нагадаємо, головою Центральної виборчої комісії став Олег Діденко.
Як повідомлялося раніше, головною метою новообраного ЦВК у провладній партії “Слуга народу” вважають об’єктивність роботи та обіцяють, що “ручною” комісія не буде.
Раныше, 4 жовтня, народні депутати на засіданні Верховної Ради проголосували за призначення всіх 17 членів Центральної виборчої комісії, кандидатури яких вніс Президент України Володимир Зеленський.