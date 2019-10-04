У "Слузі народу" запевнили, що ЦВК не буде ручним
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Головною метою новообраного ЦВК у провладній партії “Слуга народу” вважають об’єктивність роботи та обіцяють, що “ручною” комісія не буде. Про це в кулуарах парламенту 4 жовтня журналістам сказав Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
“Не буде це ручне ЦВК (...) Основна мета ЦВК, щоб він почав працювати не ручним методом, а за об’єктивним методом, рівновіддалено від усіх політичних сил. Отак є тета. Чи ми зможемо цю мету досягти — побачимо на виборах”, — наголосив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.
Арахамія додав, що новообраних членів шукали “за професійною ознакою”. А сам він “не зміг відрізнити, де наші, а де — не наші”, маючи на увазі кандидатів від “Слуги народу”.
Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, народні депутати на засіданні Верховної Ради проголосували за призначення всіх 17 членів Центральної виборчої комісії, кандидатури яких вніс Президент України Володимир Зеленський.