В "Слуге народа" заверили, что ЦИК не будет ручным
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Главной целью новоизбранной ЦИК в провластной партии “Слуга народа” считают объективность работы и обещают, что “ручной” комиссия не будет. Об этом в кулуарах парламента 4 октября журналистам сказал Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.
“Не будет это ручное ЦИК (...) Основная цель ЦИК, чтобы он начал работать не ручным методом, а по объективным методом, равноудаленных от всех политических сил. Так есть тета. Или мы сможем эту цель достичь — увидим на выборах”, — подчеркнул глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.
Арахамия добавил, что вновь избранных членов искали “по профессиональному признаку”. А сам он “не смог отличить, где наши, а где — не наши”, имея в виду кандидатов от “Слуги народа”.
Напомним, сегодня, 4 октября, народные депутаты на заседании Верховной Рады проголосовали за назначение всех 17 членов Центральной избирательной комиссии, кандидатуры которых внес Президент Украины Владимир Зеленский.