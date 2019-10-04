В "Слуге народа" заверили, что ЦИК не будет ручным

“Не будет это ручное ЦИК (...) Основная цель ЦИК, чтобы он начал работать не ручным методом, а по объективным методом, равноудаленных от всех политических сил. Так есть тета. Или мы сможем эту цель достичь — увидим на выборах”, — подчеркнул глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

Арахамия добавил, что вновь избранных членов искали “по профессиональному признаку”. А сам он “не смог отличить, где наши, а где — не наши”, имея в виду кандидатов от “Слуги народа”.

Напомним, сегодня, 4 октября, народные депутаты на заседании Верховной Рады проголосовали за назначение всех 17 членов Центральной избирательной комиссии, кандидатуры которых внес Президент Украины Владимир Зеленский.