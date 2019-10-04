Секретарем ЦИК стала частный юрист Гатауллина
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Секретарем Центральной избирательной комиссии стала член комиссии, частный юрист Елена Гатауллина, передает корреспондент УНН.
Во время первого заседания новых членов Центральной избирательной комиссии путем тайного голосования был избран секретарь ЦИК Елена Гатауллина. Ее выдвинула фракция "Слуга народа".
Как ранее сообщалось, заместителем председателя ЦИК стал Дубовик.
Напомним, председателем Центральной избирательной комиссии стал Олег Диденко.
Как сообщалось ранее, главной целью новоизбранного ЦИК в провластной партии "Слуга народа" считают объективность работы и обещают, что "ручной" комиссия не будет.
Раньше, 4 октября, народные депутаты на заседании Верховной Рады проголосовали за назначение всех 17 членов Центральной избирательной комиссии, кандидатуры которых внес Президент Украины Владимир Зеленский.