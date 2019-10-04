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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

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Заступником голови ЦВК став Дубовик

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтень. УНН. Заступником голови Центральної виборчої комісії став член комісії Сергій Дубовик, передає кореспондент УНН.

Заступником голови ЦВК став Дубовик

Під час першого засідання нових членів Центральної виборчої комісії шляхом таємного голосування, було обрано заступником голови ЦВК Сергія Дубовика.

Нагадаємо, головою Центральної виборчої комісії став Олег Діденко.

Як повідомлялося раніше, головною метою новообраного ЦВК у провладній партії “Слуга народу” вважають об’єктивність роботи та обіцяють, що “ручною” комісія не буде.

Як повідомляв УНН, 4 жовтня народні депутати на засіданні Верховної Ради проголосували за призначення всіх 17 членів Центральної виборчої комісії, кандидатури яких вніс Президент України Володимир Зеленський.

Українські Національні Новини

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