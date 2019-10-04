Заместителем главы ЦИК стал Дубовик

Во время первого заседания новых членов Центральной избирательной комиссии путем тайного голосования, был избран заместителем главы ЦИК Сергей Дубовик.

Напомним, главой Центральной избирательной комиссии стал Олег Диденко.

Как сообщалось ранее, главной целью новоизбранного ЦИК в провластной партии "Слуга народа" считают объективность работы и обещают, что "ручной" комиссия не будет.

Как сообщал УНН, 4 октября народные депутаты на заседании Верховной Рады проголосовали за назначение всех 17 членов Центральной избирательной комиссии, кандидатуры которых внес Президент Украины Владимир Зеленский.