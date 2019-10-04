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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Зеленський прокоментував питання про контроль над кордоном на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прокоментував питання повернення Росією контролю над ділянкою кордону на Донбасі Україні, зазначивши, що розповів усе, про що говорив з РФ, а всі інші питання порушуватимуться на саміті "нормандської четвірки". Про це він сказав під час свого візиту до Житомира, передає УНН.

Зеленський прокоментував питання про контроль над кордоном на Донбасі

На питання журналіста, чи давала йому Росія якісь гарантії, що вона віддасть контроль над кордоном перед виборами чи це просто його добрі побажання, Зеленський відповів: “Це було побажання кожного українця”.

А на уточнююче запитання, чи Росія обіцяла надати цей контроль, Президент відповів, що розповів про все, що говорив з Росією.

“Ви знаєте, це був дзвінок щодо повернення наших моряків і з повернення наших полонених, тобто я відкритий, ви знаєте про все. Всі інші питання будуть порушуватися в Нормандському форматі”, — додав Зеленський.

Нагадаємо, у Житомирі відбулись переговори Президента України Володимира Зеленського та президента Білорусі Олександра Лукашенко.

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