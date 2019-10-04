Лукашенка в аеропорту Житомира Президент України Зеленський зустрів особисто
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув з робочим візитом в український Житомир, де проведе переговори з Президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь в пленарному засіданні II Форуму регіонів України та Білорусі, передає кореспондент білоруського агентства БелТА, пише УНН.
В аеропорту обласного центру главу білоруської держави Президент України зустрів особисто. Після прильоту біля трапа вертольота дівчата в національних українських костюмах піднесли білоруському лідерові хліб-сіль. Глави держав попрямували на переговори на одному автомобілі.
Зустріч президентів та їхніх делегацій у розширеному складі відбулася в приміщенні Житомирської обласної державної адміністрації. Лідери країн детально обговорять актуальний стан і перспективи розвитку українсько-білоруського співробітництва в різних сферах, обміняються думками з питань регіонального та міжнародного порядку денного.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка. Відео за посиланням. https://t.co/J9Uneu1gKk— Офіс Президента (@APUkraine) October 4, 2019
“Потім президентів чекають на пленарному засіданні II Форуму регіонів України та Білорусі, де заплановані виступи Олександра Лукашенка і Володимира Зеленського. Безпосередньо поруч з місцем проведення форуму в Житомирі розташувалася виставка великогабаритної техніки білоруських і українських виробників, на якій є і зразки продукції спільного виробництва. Не виключено, що президенти вирішать персонально ознайомитися з експозицією”, — вказано у повідомленні БелТА.
Як передавав УНН, президент України Володимир Зеленський разом із Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком у п’ятницю візьме участь у Другому форумі регіонів України та Білорусі в Житомирі.