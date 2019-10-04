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Лукашенко в аэропорту Житомира Президент Украины Зеленский встретил лично

Киев • УНН

 • 20449 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в украинский Житомир, где проведет переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины, передает корреспондент белорусского агентства БелТА, пишет УНН.

Лукашенко в аэропорту Житомира Президент Украины Зеленский встретил лично

В аэропорту областного центра главу белорусского государства Президент Украины встретил лично. По прилете возле трапа вертолета девушки в национальных украинских костюмах поднесли белорусскому лидеру хлеб-соль. Главы государств направились на переговоры на одном автомобиле.

Встреча президентов и их делегаций в расширенном составе состоялась в здании Житомирской областной государственной администрации. Лидеры стран подробно обсудят актуальное состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка. Відео за посиланням. https://t.co/J9Uneu1gKk

— Офіс Президента (@APUkraine) October 4, 2019

“Затем президентов ждут на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины, где запланированы выступления Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Непосредственно рядом с местом проведения форума в Житомире расположилась выставка крупногабаритной техники белорусских и украинских производителей, на которой есть и образцы продукции совместного производства. Не исключено, что президенты решат персонально ознакомиться с экспозицией”, — указано в сообщении БелТА.

Как сообщал УНН, президент Украины Владимир Зеленский вместе с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в пятницу примет участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире.

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