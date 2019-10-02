Зустріч Зеленського з Лукашенком у Житомирі: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський разом із Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком у п’ятницю візьме участь у Другому форумі регіонів України та Білорусі в Житомирі, де глави держав обговорять коло актуальних питань та підпишуть низки двосторонніх документів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу Президента, передає УНН.
"4 жовтня Президент України Володимир Зеленський разом із Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком візьме участь у Другому форумі регіонів України та Білорусі, що відбудеться у м. Житомирі", - повідомили в ОП.
Зазначається, що під час запланованих перемовин глав держав буде обговорено широке коло актуальних питань українсько-білоруської співпраці.
"У рамках Форуму планується підписання низки двосторонніх документів про співробітництво між регіонами України та Білорусі", - йдеться в повідомленні пресслужби.
Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв запрошення українського колеги Володимира Зеленського відвідати Житомир.
Зі слів білоруського лідера, він впевнений, що знайде спільну мову з Президентом України.