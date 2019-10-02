Встреча Зеленского с Лукашенко в Житомире: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в пятницу примет участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире, где главы государств обсудят круг актуальных вопросов и подпишут ряд двусторонних документов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передает УНН.
"4 октября Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко примет участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси, который состоится в г. Житомире", - сообщили в ОП.
Отмечается, что во время запланированных переговоров глав государств будет обсужден широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества.
"В рамках Форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщал УНН, ранее стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение украинского коллеги Владимира Зеленского посетить Житомир.
По словам белорусского лидера, он уверен, что найдет общий язык с Президентом Украины.