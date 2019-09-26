Лукашенко заявив, що знайде спільну мову із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив упевненість, що знайде спільну мову з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це глава Білорусі сказав у четвер на зустрічі з представниками ЗМІ, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми з ним (Зеленським - ред.) спільну мову, гарантую вам, знайдемо", - сказав Лукашенко.
Він визнав, що у лідерів двох держав "поки немає особистих стосунків". При цьому Лукашенко зазначив, що Зеленський справляє на нього "гарне враження".
"Так, помилок теж не уникнув, досвіду такого немає. Певні помилки були. Якщо його буде це цікавити, я йому теж скажу про свою точку зору", - сказав президент Білорусі.
Як повідомляв УНН, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв запрошення українського колеги Володимира Зеленського відвідати Житомир.