Лукашенко заявил, что найдет общий язык с Зеленским

"Мы с ним (Зеленским - ред.) общий язык, гарантирую вам, найдем", - сказал Лукашенко.

Он признал, что у лидеров двух государств "пока нет личных отношений". При этом Лукашенко отметил, что Зеленский производит на него "хорошее впечатление".

"Да, ошибок тоже не избежал, опыта такого нет. Определенные ошибки были. Если его будет это интересовать, я ему тоже скажу о своей точке зрения", - сказал президент Беларуси.

Как сообщал УНН, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение украинского коллеги Владимира Зеленского посетить Житомир.