Лукашенко заявил, что найдет общий язык с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность, что найдет общий язык с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава Беларуси сказал в четверг на встрече с представителями СМИ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Мы с ним (Зеленским - ред.) общий язык, гарантирую вам, найдем", - сказал Лукашенко.
Он признал, что у лидеров двух государств "пока нет личных отношений". При этом Лукашенко отметил, что Зеленский производит на него "хорошее впечатление".
"Да, ошибок тоже не избежал, опыта такого нет. Определенные ошибки были. Если его будет это интересовать, я ему тоже скажу о своей точке зрения", - сказал президент Беларуси.
Как сообщал УНН, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение украинского коллеги Владимира Зеленского посетить Житомир.