Зеленский прокомментировал вопрос о контроле над границей на Донбассе

На вопрос журналиста, давала ли ему Россия какие-то гарантии, что она отдаст контроль над границей перед выборами или это просто его добрые пожелания, Зеленский ответил: "Это было пожелание каждого украинца".

А на уточняющий вопрос, обещала ли Россия предоставить этот контроль, Президент ответил, что рассказал обо всем, о чем говорил с Россией.

"Вы знаете, это был звонок о возвращении наших моряков и о возвращении наших пленных, то есть я открыт, вы знаете обо всем. Все остальные вопросы будут подниматься в нормандской формате", - добавил Зеленский.

Напомним, в Житомире состоялись переговоры Президента Украины Владимира Зеленского и президента Беларуси Александра Лукашенко.