Зеленский прокомментировал вопрос о контроле над границей на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос возвращения Россией контроля над участком границы на Донбассе Украине, отметив, что рассказал все, о чем говорил с РФ, а все остальные вопросы будут подниматься на саммите "нормандской четверки". Об этом он сказал во время своего визита в Житомир, передает УНН.
На вопрос журналиста, давала ли ему Россия какие-то гарантии, что она отдаст контроль над границей перед выборами или это просто его добрые пожелания, Зеленский ответил: "Это было пожелание каждого украинца".
А на уточняющий вопрос, обещала ли Россия предоставить этот контроль, Президент ответил, что рассказал обо всем, о чем говорил с Россией.
"Вы знаете, это был звонок о возвращении наших моряков и о возвращении наших пленных, то есть я открыт, вы знаете обо всем. Все остальные вопросы будут подниматься в нормандской формате", - добавил Зеленский.
Напомним, в Житомире состоялись переговоры Президента Украины Владимира Зеленского и президента Беларуси Александра Лукашенко.