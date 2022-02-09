Протягом 8 лютого в Україні виявили 38 257 нових підтверджених випадків COVID-19.
Новий антирекорд у Києві: за добу понад 3600 хворих на COVID-19, померло 22 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 3684 хворих на коронавірус, 22 людини померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
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Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 2047 жінок віком від 18 до 93 років, 1240 чоловіків віком від 18 до 88 років, 202 дівчинки віком від 2 місяців до 17 років і 195 хлопчиків віком від 2 місяців до 17 років.
Серед тих, хто померли: 10 жінок віком від 50 до 84 років та 12 чоловіків віком від 28 до 87 років.
До лікарень столиці госпіталізували 130 хворих на коронавірус, а також 231 особу із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужало протягом минулої доби 1300 людей.
Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах: Деснянському (732), Дарницькому (583) та Оболонському (392).
З початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 8628 людей. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 390 081. Подолало вірус 343 418 жителів столиці.
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