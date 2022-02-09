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15 марта, 19:03 • 104086 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Актуальное
Новый антирекорд в Киеве: за сутки более 3600 больных COVID-19, умерло 22 человека

Новый антирекорд в Киеве: за сутки более 3600 больных COVID-19, умерло 22 человека

Киев • УНН

 • 15562 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 3684 больных коронавирусом, 22 человека умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 2047 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 1240 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 202 девочки в возрасте от 2 месяцев до 17 лет и 195 мальчиков в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 10 женщин в возрасте от 50 до 84 лет и 12 мужчин в возрасте от 28 до 87 лет.

В больницы столицы госпитализировали 130 больных коронавирусом, а также 231 человека с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Выздоровело в течение минувших суток 1300 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах: Деснянском (732), Дарницком (583) и Оболонском (392).

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 8628 людей. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 390 081. Преодолело вирус 343 418 жителей столицы.

Напомним

В течение 8 февраля в Украине обнаружили 38 257 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Киев

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