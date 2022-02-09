В течение 8 февраля в Украине обнаружили 38 257 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Новый антирекорд в Киеве: за сутки более 3600 больных COVID-19, умерло 22 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 3684 больных коронавирусом, 22 человека умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 2047 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 1240 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 202 девочки в возрасте от 2 месяцев до 17 лет и 195 мальчиков в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.
Среди умерших: 10 женщин в возрасте от 50 до 84 лет и 12 мужчин в возрасте от 28 до 87 лет.
В больницы столицы госпитализировали 130 больных коронавирусом, а также 231 человека с подозрением на COVID-19 и пневмонии.
Выздоровело в течение минувших суток 1300 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах: Деснянском (732), Дарницком (583) и Оболонском (392).
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 8628 людей. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 390 081. Преодолело вирус 343 418 жителей столицы.
Напомним