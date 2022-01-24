Новим президентом ПАРЄ обрали нідерландського сенатора Тіні Кокса, РФ поки не отримала місце віце-президента

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 2406 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 81963 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 153984 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 150377 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 176968 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 179611 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 140747 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 150245 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 171372 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182222 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.6 м/с
91 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 399855 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 121750 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 99578 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 131561 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 68070 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 399770 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 277028 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 342781 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 457473 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 704858 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 68070 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 131561 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 114905 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 150966 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 174886 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Новим президентом ПАРЄ обрали нідерландського сенатора Тіні Кокса, РФ поки не отримала місце віце-президента

Новим президентом ПАРЄ обрали нідерландського сенатора Тіні Кокса, РФ поки не отримала місце віце-президента

Київ • УНН

 • 21215 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Нідерландського сенатора Тіні Кокса обрали новим президентом Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це у понеділок повідомив член української парламентської делегації у ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.

Цитата:

“Президентом ПАРЄ обрано Тіні Кокса. Кокс набрав 164 голоси, Мезенцева 80”, — написав Гончаренко у Telegram.

Деталі

Раніше голову української делегації Марію Мезенцеву висунули на посаду президента ПАРЄ.

"Росія подала на віце-президента ПАРЄ Петра Толстого. Його кандидатура опротестована нашими спільними зусиллями, тому щодо нього буде окреме голосування (...) Поки що пролетів. За необхідних 20 голосів, ми набрали 54 голоси проти Петра Толстого. Завтра вранці буде фінальне голосування щодо нього. Але як мінімум поки що - він не віце-президент", - додав згодом Гончаренко.

Під час зимової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи повноваження російської делегації оскаржили двічі.

Що було раніше

Напередодні українська делегація вирушила на січневу сесію ПАРЄ, де серед іншого обговорюватимуть загрозу з боку РФ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99