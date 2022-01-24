Новим президентом ПАРЄ обрали нідерландського сенатора Тіні Кокса, РФ поки не отримала місце віце-президента
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Нідерландського сенатора Тіні Кокса обрали новим президентом Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це у понеділок повідомив член української парламентської делегації у ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.
Цитата:
“Президентом ПАРЄ обрано Тіні Кокса. Кокс набрав 164 голоси, Мезенцева 80”, — написав Гончаренко у Telegram.
Деталі
Раніше голову української делегації Марію Мезенцеву висунули на посаду президента ПАРЄ.
"Росія подала на віце-президента ПАРЄ Петра Толстого. Його кандидатура опротестована нашими спільними зусиллями, тому щодо нього буде окреме голосування (...) Поки що пролетів. За необхідних 20 голосів, ми набрали 54 голоси проти Петра Толстого. Завтра вранці буде фінальне голосування щодо нього. Але як мінімум поки що - він не віце-президент", - додав згодом Гончаренко.
Під час зимової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи повноваження російської делегації оскаржили двічі.
Що було раніше
Напередодні українська делегація вирушила на січневу сесію ПАРЄ, де серед іншого обговорюватимуть загрозу з боку РФ.