Нові спостереження ставлять під сумнів теорію розширення Всесвіту

Нові астрономічні спостереження ставлять під сумнів теорію, за яку у 2011 році присудили Нобелівську премію з фізики. Науковці припускають, що розширення Всесвіту може сповільнюватися, а не прискорюватися, як вважалося раніше.

Дослідження, проведене під керівництвом професора Янг-Вука Лі з Університету Йонсей у Південній Кореї, показало, що Всесвіт, ймовірно, увійшов у фазу уповільненого розширення. Вчені дійшли висновку, що темна енергія - загадкова сила, яка, як вважалося, пришвидшує розширення - може з часом слабшати.

- сказав професор Янг-Вук Лі з Університету Йонсей у Південній Кореї, який керував роботою.

Якщо ці результати будуть підтверджені, це ознаменує собою значну зміну парадигми в космології з моменту відкриття темної енергії 27 років тому

Робота команди Лі зосередилася на перевірці достовірності спостережень далеких наднових типу 1a, які стали основою теорії про прискорене розширення Всесвіту. Вчені оцінили вік 300 галактик-господарів наднових і припустили, що в ранньому Всесвіті властивості зірок були іншими - через це вибухи могли бути слабшими, ніж вважалося.

З урахуванням цього виправлення результати свідчать: Всесвіт продовжує розширюватися, але вже повільніше. Якщо темна енергія й надалі зменшуватиметься, це може призвести до зворотного процесу - "великого стискання", коли Всесвіт почне стискатися замість розширюватися.

Професор Карлос Френк з Університету Дарема, який не брав участі у дослідженні, зазначив, що робота заслуговує уваги:

Це безумовно цікаво. Це дуже провокаційно. Це цілком може бути помилкою. Це не те, що можна ігнорувати