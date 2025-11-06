Нові спостереження ставлять під сумнів теорію розширення Всесвіту

ukenru
08:00 • 16332 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
07:22 • 18065 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 27886 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 43241 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 34895 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
5 листопада, 15:51 • 30354 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
5 листопада, 15:03 • 45652 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
5 листопада, 13:23 • 46069 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 23894 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 23792 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Трамп анонсував можливий план ядерного роззброєння за участю США, Китаю та росії6 листопада, 00:18 • 10411 перегляди
У фінській школі українську ученицю змусили співати “Калинку”6 листопада, 01:33 • 20972 перегляди
Депутатів від німецької ультраправої AfD підозрюють у систематичній передачі військових таємниць рф6 листопада, 02:21 • 10377 перегляди
Вчені з Університету Кельна виявили "багатообіцяюче" антитіло проти ВІЛ6 листопада, 02:50 • 13293 перегляди
Британська армія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax - із запізненням на вісім років6 листопада, 03:32 • 11641 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto09:50 • 1686 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
08:00 • 16344 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
5 листопада, 15:03 • 45659 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 13:23 • 46071 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto5 листопада, 11:38 • 46715 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto07:34 • 6060 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 19059 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 21086 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 38033 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 42387 перегляди
Нові спостереження ставлять під сумнів теорію розширення Всесвіту

Київ • УНН

 • 1382 перегляди

Нові астрономічні спостереження ставлять під сумнів теорію прискореного розширення Всесвіту, за яку у 2011 році присудили Нобелівську премію з фізики. Вчені припускають, що розширення Всесвіту може сповільнюватися, а не прискорюватися, як вважалося раніше.

Нові астрономічні спостереження ставлять під сумнів теорію, за яку у 2011 році присудили Нобелівську премію з фізики. Науковці припускають, що розширення Всесвіту може сповільнюватися, а не прискорюватися, як вважалося раніше.

Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Дослідження, проведене під керівництвом професора Янг-Вука Лі з Університету Йонсей у Південній Кореї, показало, що Всесвіт, ймовірно, увійшов у фазу уповільненого розширення. Вчені дійшли висновку, що темна енергія - загадкова сила, яка, як вважалося, пришвидшує розширення - може з часом слабшати.

Якщо ці результати будуть підтверджені, це ознаменує собою значну зміну парадигми в космології з моменту відкриття темної енергії 27 років тому

- сказав професор Янг-Вук Лі з Університету Йонсей у Південній Кореї, який керував роботою.

Робота команди Лі зосередилася на перевірці достовірності спостережень далеких наднових типу 1a, які стали основою теорії про прискорене розширення Всесвіту. Вчені оцінили вік 300 галактик-господарів наднових і припустили, що в ранньому Всесвіті властивості зірок були іншими - через це вибухи могли бути слабшими, ніж вважалося.

З урахуванням цього виправлення результати свідчать: Всесвіт продовжує розширюватися, але вже повільніше. Якщо темна енергія й надалі зменшуватиметься, це може призвести до зворотного процесу - "великого стискання", коли Всесвіт почне стискатися замість розширюватися.

Професор Карлос Френк з Університету Дарема, який не брав участі у дослідженні, зазначив, що робота заслуговує уваги: 

Це безумовно цікаво. Це дуже провокаційно. Це цілком може бути помилкою. Це не те, що можна ігнорувати

- повідомив науковець.

Хоча результати ще потребують підтвердження, дослідження відкриває нову сторінку в обговоренні природи темної енергії та майбутнього Всесвіту. Якщо висновки виявляться правильними, це може змінити сучасне розуміння космології.

Google розробляє проєкт Suncatcher для виведення на орбіту супутників на сонячній енергії, що живитимуть системи штучного інтелекту. Перша місія з двома прототипами запланована до початку 2027 року. 

Алла Кіосак

