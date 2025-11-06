Новые наблюдения ставят под сомнение теорию расширения Вселенной

Новые астрономические наблюдения ставят под сомнение теорию, за которую в 2011 году присудили Нобелевскую премию по физике. Ученые предполагают, что расширение Вселенной может замедляться, а не ускоряться, как считалось ранее.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Исследование, проведенное под руководством профессора Янг-Вука Ли из Университета Ёнсе в Южной Корее, показало, что Вселенная, вероятно, вступила в фазу замедленного расширения. Ученые пришли к выводу, что темная энергия — загадочная сила, которая, как считалось, ускоряет расширение — может со временем ослабевать.

«Если эти результаты будут подтверждены, это ознаменует собой значительное изменение парадигмы в космологии с момента открытия темной энергии 27 лет назад» — сказал профессор Янг-Вук Ли из Университета Ёнсе в Южной Корее, который руководил работой.

Работа команды Ли сосредоточилась на проверке достоверности наблюдений далеких сверхновых типа 1a, которые стали основой теории об ускоренном расширении Вселенной. Ученые оценили возраст 300 галактик-хозяев сверхновых и предположили, что в ранней Вселенной свойства звезд были другими — из-за этого взрывы могли быть слабее, чем считалось.

С учетом этой поправки результаты свидетельствуют: Вселенная продолжает расширяться, но уже медленнее. Если темная энергия и в дальнейшем будет уменьшаться, это может привести к обратному процессу — «большому сжатию», когда Вселенная начнет сжиматься вместо расширяться.

Профессор Карлос Фрэнк из Университета Дарема, который не принимал участия в исследовании, отметил, что работа заслуживает внимания:

«Это безусловно интересно. Это очень провокационно. Это вполне может быть ошибкой. Это не то, что можно игнорировать» — сообщил ученый.

Хотя результаты еще нуждаются в подтверждении, исследование открывает новую страницу в обсуждении природы темной энергии и будущего Вселенной. Если выводы окажутся правильными, это может изменить современное понимание космологии.

Напомним

Google разрабатывает проект Suncatcher для вывода на орбиту спутников на солнечной энергии, которые будут питать системы искусственного интеллекта. Первая миссия с двумя прототипами запланирована до начала 2027 года.