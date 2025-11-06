Новые наблюдения ставят под сомнение теорию расширения Вселенной

ukenru
Эксклюзив
08:00 • 12130 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
07:22 • 13881 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 25240 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 40673 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 32837 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 29429 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 42751 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 43858 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 23829 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 23727 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп анонсировал возможный план ядерного разоружения с участием США, Китая и России6 ноября, 00:18 • 6494 просмотра
В финской школе украинскую ученицу заставили петь “Калинку”6 ноября, 01:33 • 18282 просмотра
Депутатов от немецкой ультраправой AfD подозревают в систематической передаче военных тайн РФ6 ноября, 02:21 • 5896 просмотра
Ученые из Университета Кельна обнаружили "многообещающее" антитело против ВИЧ6 ноября, 02:50 • 10829 просмотра
Британская армия объявила о первой поставке бронемашин Ajax – с опозданием на восемь лет6 ноября, 03:32 • 8356 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto07:34 • 4086 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 18169 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 20264 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 37239 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 41619 просмотра
Новые наблюдения ставят под сомнение теорию расширения Вселенной

Киев • УНН

 • 1022 просмотра

Новые астрономические наблюдения ставят под сомнение теорию ускоренного расширения Вселенной, за которую в 2011 году присудили Нобелевскую премию по физике. Ученые предполагают, что расширение Вселенной может замедляться, а не ускоряться, как считалось ранее.

Новые наблюдения ставят под сомнение теорию расширения Вселенной

Новые астрономические наблюдения ставят под сомнение теорию, за которую в 2011 году присудили Нобелевскую премию по физике. Ученые предполагают, что расширение Вселенной может замедляться, а не ускоряться, как считалось ранее.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Исследование, проведенное под руководством профессора Янг-Вука Ли из Университета Ёнсе в Южной Корее, показало, что Вселенная, вероятно, вступила в фазу замедленного расширения. Ученые пришли к выводу, что темная энергия — загадочная сила, которая, как считалось, ускоряет расширение — может со временем ослабевать.

«Если эти результаты будут подтверждены, это ознаменует собой значительное изменение парадигмы в космологии с момента открытия темной энергии 27 лет назад»

— сказал профессор Янг-Вук Ли из Университета Ёнсе в Южной Корее, который руководил работой.

Работа команды Ли сосредоточилась на проверке достоверности наблюдений далеких сверхновых типа 1a, которые стали основой теории об ускоренном расширении Вселенной. Ученые оценили возраст 300 галактик-хозяев сверхновых и предположили, что в ранней Вселенной свойства звезд были другими — из-за этого взрывы могли быть слабее, чем считалось.

С учетом этой поправки результаты свидетельствуют: Вселенная продолжает расширяться, но уже медленнее. Если темная энергия и в дальнейшем будет уменьшаться, это может привести к обратному процессу — «большому сжатию», когда Вселенная начнет сжиматься вместо расширяться.

Профессор Карлос Фрэнк из Университета Дарема, который не принимал участия в исследовании, отметил, что работа заслуживает внимания: 

«Это безусловно интересно. Это очень провокационно. Это вполне может быть ошибкой. Это не то, что можно игнорировать»

— сообщил ученый.

Хотя результаты еще нуждаются в подтверждении, исследование открывает новую страницу в обсуждении природы темной энергии и будущего Вселенной. Если выводы окажутся правильными, это может изменить современное понимание космологии.

Напомним

Google разрабатывает проект Suncatcher для вывода на орбиту спутников на солнечной энергии, которые будут питать системы искусственного интеллекта. Первая миссия с двумя прототипами запланирована до начала 2027 года. 

Алла Киосак

