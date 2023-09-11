Новак Джокович виграв US Open, перемігши росіянина у фіналі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Сербський тенісист виграв турнір Великого шлема у Нью-Йорку, перемігши росіянина Данила Медведєва з рахунком 6-3, 7-6, 6-3 у чоловічому фіналі. Про це пише CNN, передає УНН.
Деталі
Джокович лідрирував з першого сету. Другий сет виявився більш конкурентоспроможним, коли Джокович і Медведєв обмінялися геймами в запеклому поєдинку, що завершилося перемогою серба.
З цього моменту, Джокович впевнено йшов до перемоги і закріпив історичний титул.
Завдяки цій перемозі 36-річний Джокович стає найстаршим чоловіком, який вигравав титул на US Open в одиночному розряді і першим, хто виграв три титули Великого шлема за сезон вчетверте – раніше це було в 2011, 2015 і 2015 роках.
Доповнення
Джокович не вакцинований проти Covid-19 і не міг в'їхати до США протягом останніх двох років. Проте вимоги щодо вакцинації для мандрівників, які не є громадянами США, було скасовано на початку цього року, що дозволило Джоковичу повернутися.
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