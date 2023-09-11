Новак Джокович выиграл US Open, победив россиянина в финале

Детали

Джокович лидировал с первого сета. Второй сет оказался более конкурентоспособным, когда Джокович и Медведев обменялись геймами в ожесточенном поединке, завершившемся победой серба.

С этого момента, Джокович уверенно шел к победе и закрепил исторический титул.

Благодаря этой победе 36-летний Джокович становится самым возрастным мужчиной, выигрывавшим титул на US Open в одиночном разряде и первым, кто выиграл три титула Большого шлема за сезон в четвёртый раз – ранее это было в 2011, 2015 и 2015 годах.

Дополнение

Джокович не вакцинирован против Covid-19 и не мог въехать в США в течение последних двух лет. Однако требования о вакцинации для путешественников, не являющихся гражданами США, были отменены в начале этого года, что позволило Джоковичу вернуться.

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