Сербский теннисист Джокович гарантировал себе возвращение на вершину рейтинга после US Open
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Сербский теннисист Новак Джокович выйдет в лидеры мирового рейтинга после завершения Открытого чемпионата США (US Open). Он обеспечил себе возвращение на вершину мирового теннисного рейтинга убедительной победой в первом раунде Открытого чемпионата США в понедельник, пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Новак Джокович, стремящийся завоевать рекордный 24-й титул Большого шлема в Нью-Йорке в одиночном разряде, начал матч на стадионе Артура Эша поздно вечером и разгромил француза Александра Мюллера со счётом 6:0, 6:2, 6:3 за 1 час 35 минут.
Благодаря этой победе Джокович, как сообщается, "гарантированно" заменит действующего чемпиона Открытого чемпионата США Карлоса Алькараса в статусе первой ракетки мира при следующем обновлении теннисных рейтингов после турнира.
Джокович, который во втором раунде сыграет с испанцем Бернабе Сапата Миральесом, сказал, что его не смутило позднее начало игры.
"Меня не волновало, что игра началась после полуночи, потому что я с нетерпением ждал этого момента в течение нескольких лет, чтобы оказаться на самом большом стадионе в нашем спорте, самом громком стадионе в нашем спорте, играя ночной сеанс. Для меня было большой радостью выйти на корт", - сказал Джокович.
"Я думаю, что выступление объясняет то, как я чувствовал себя сегодня, особенно в первых двух сетах. Это был теннис вроде "выключенного света", почти безупречный, идеальный первый сет. В целом я очень, очень доволен тем, как я себя чувствую, как я играю. Надеюсь, я смогу поддерживать этот уровень", - добавил он.
Джокович играет в Нью-Йорке впервые после того, как потерпел поражение в финале 2021 года в Нью-Йорке.
Добавим
Джоковичу был запрещен въезд в Соединенные Штаты в 2022 году из-за отказа сделать прививку от Covid-19, из-за чего он не смог сыграть на Открытом чемпионате США.
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