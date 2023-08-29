Сербский теннисист Джокович гарантировал себе возвращение на вершину рейтинга после US Open

Детали

Новак Джокович, стремящийся завоевать рекордный 24-й титул Большого шлема в Нью-Йорке в одиночном разряде, начал матч на стадионе Артура Эша поздно вечером и разгромил француза Александра Мюллера со счётом 6:0, 6:2, 6:3 за 1 час 35 минут.

Благодаря этой победе Джокович, как сообщается, "гарантированно" заменит действующего чемпиона Открытого чемпионата США Карлоса Алькараса в статусе первой ракетки мира при следующем обновлении теннисных рейтингов после турнира.

Джокович, который во втором раунде сыграет с испанцем Бернабе Сапата Миральесом, сказал, что его не смутило позднее начало игры.

"Меня не волновало, что игра началась после полуночи, потому что я с нетерпением ждал этого момента в течение нескольких лет, чтобы оказаться на самом большом стадионе в нашем спорте, самом громком стадионе в нашем спорте, играя ночной сеанс. Для меня было большой радостью выйти на корт", - сказал Джокович.

"Я думаю, что выступление объясняет то, как я чувствовал себя сегодня, особенно в первых двух сетах. Это был теннис вроде "выключенного света", почти безупречный, идеальный первый сет. В целом я очень, очень доволен тем, как я себя чувствую, как я играю. Надеюсь, я смогу поддерживать этот уровень", - добавил он.

Джокович играет в Нью-Йорке впервые после того, как потерпел поражение в финале 2021 года в Нью-Йорке.

Добавим

Джоковичу был запрещен въезд в Соединенные Штаты в 2022 году из-за отказа сделать прививку от Covid-19, из-за чего он не смог сыграть на Открытом чемпионате США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вышла в четвертьфинал Washington Open: Костюк победила теннисистку из топ-10