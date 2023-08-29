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Сербський тенісист Джокович гарантував собі повернення на вершину рейтингу після US Open

Сербський тенісист Джокович гарантував собі повернення на вершину рейтингу після US Open

Київ • УНН

 • 711891 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сербський тенісист Новак Джокович вийде в лідери світового рейтингу після завершення Відкритого чемпіонату США (US Open). Він забезпечив собі повернення на вершину світового тенісного рейтингу переконливою перемогою у першому раунді Відкритого чемпіонату США в понеділок, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Новак Джокович, який прагне завоювати рекордний 24-й титул Великого шолома в Нью-Йорку в одиночному розряді, розпочав матч на стадіоні Артура Еша пізно ввечері і розгромив француза Александра Мюллера з рахунком 6:0, 6:2, 6:3 за 1 годину 35 хвилин.

Завдяки цій перемозі Джокович, як повідомляється, "гарантовано" замінить чинного чемпіона Відкритого чемпіонату США Карлоса Алькараса у статусі першої ракетки світу при наступному оновленні тенісних рейтингів після турніру.

Джокович, який у другому раунді зіграє з іспанцем Бернабе Сапата Міральєсом, сказав, що його не збентежив пізній початок гри.

"Мене не хвилювало, що гра почалася після опівночі, тому що я з нетерпінням чекав цього моменту протягом декількох років, щоб опинитися на найбільшому стадіоні в нашому спорті, найгучнішому стадіоні в нашому спорті, граючи нічний сеанс. Для мене було великою радістю вийти на корт", - сказав Джокович.

"Я думаю, що виступ пояснює те, як я почувався сьогодні, особливо в перших двох сетах. Це був теніс на кшталт "вимкненого світла", майже бездоганний, ідеальний перший сет. Загалом я дуже, дуже задоволений тим, як я себе почуваю, як я граю. Сподіваюся, я зможу підтримувати цей рівень", - додав він.

Джокович грає в Нью-Йорку вперше після того, як зазнав поразки у фіналі 2021 року в Нью-Йорку.

Додамо

Джоковичу було заборонено в'їзд до Сполучених Штатів у 2022 році через відмову зробити щеплення від Covid-19, через це він не зміг зіграти на Відкритому чемпіонаті США.

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