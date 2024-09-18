Нова серія вибухів у Лівані: ЗМІ повідомляють про 14 загиблих та сотні поранених

Через двадцять чотири години після загадкових вибухів, які одночасно торкнулися тисяч пейджерів, Ліван пережив другу хвилю вибухів. Як повідомляє Al Hadath, у лікарнях зареєстровано 14 смертей внаслідок цих вибухів у районі Бекаа та сотні поранених, передає УНН.

Додамо

За даними ЗМІ, що стосується характеру вибухів, джерело в безпеці повідомило, що пристрої зв'язку, що вибухнули, являли собою портативні радіоприймачі і відрізнялися від пейджерів.

Співрозмовник також додав, що "Хезболла" придбала ці портативні рації 5 місяців тому, майже одночасно із закупівлею пейджерів.

У свою чергу, інформовані джерела ЗМІ повідомили, що Ізраїль нібито підірвав тисячі рацій (і радіоприймачів), які використовуються членами "Хезболли" у другій хвилі своєї розвідувальної операції, згідно з повідомленням Axios.

З іншого боку, у суперечливих повідомленнях вказувалося, що вибухи торкнулися технічного обладнання, не пов'язаного зі зв'язком.

Через день після масових вибухів пейджерів у Лівані пролунала нова серія вибухів – здетонували радіостанції