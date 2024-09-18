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Нова серія вибухів у Лівані: ЗМІ повідомляють про 14 загиблих та сотні поранених

Київ • УНН

 • 29209 перегляди

У Лівані сталася друга хвиля вибухів, цього разу здетонували радіостанції "Хезболли". Зареєстровано 14 смертей та сотні поранених.

Через двадцять чотири години після загадкових вибухів, які одночасно торкнулися тисяч пейджерів, Ліван пережив другу хвилю вибухів. Як повідомляє Al Hadath, у лікарнях зареєстровано 14 смертей внаслідок цих вибухів у районі Бекаа та сотні поранених, передає УНН.

Додамо

За даними ЗМІ, що стосується характеру вибухів, джерело в безпеці повідомило, що пристрої зв'язку, що вибухнули, являли собою портативні радіоприймачі і відрізнялися від пейджерів.

Співрозмовник також додав, що "Хезболла" придбала ці портативні рації 5 місяців тому, майже одночасно із закупівлею пейджерів.

У свою чергу, інформовані джерела ЗМІ повідомили, що Ізраїль нібито підірвав тисячі рацій (і радіоприймачів), які використовуються членами "Хезболли" у другій хвилі своєї розвідувальної операції, згідно з повідомленням Axios.

З іншого боку, у суперечливих повідомленнях вказувалося, що вибухи торкнулися технічного обладнання, не пов'язаного зі зв'язком.

Через день після масових вибухів пейджерів у Лівані пролунала нова серія вибухів – здетонували радіостанції18.09.24, 17:46 • 18043 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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