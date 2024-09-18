Новая серия взрывов в Ливане: СМИ сообщают о 14 погибших и сотнях раненых

Через двадцать четыре часа после загадочных взрывов, которые одновременно коснулись тысяч пейджеров, Ливан пережил вторую волну взрывов. Как сообщает Al Hadath, в больницах зарегистрировано 14 смертей в результате этих взрывов в районе Бекаа и сотни раненых, передает УНН.

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По данным СМИ, что касается характера взрывов, источник в безопасности сообщил, что взорвавшиеся устройства связи представляли собой портативные радиоприемники и отличались от пейджеров.

Собеседник также добавил, что «Хезболла» приобрела эти портативные рации 5 месяцев назад, почти одновременно с закупкой пейджеров.

В свою очередь, информированные источники СМИ сообщили, что Израиль якобы взорвал тысячи раций (и радиоприемников), используемых членами «Хезболлы» во второй волне своей разведывательной операции, согласно сообщению Axios.

С другой стороны, в противоречивых сообщениях указывалось, что взрывы затронули техническое оборудование, не связанное со связью.

Через день після масових вибухів пейджерів у Лівані пролунала нова серія вибухів – здетонували радіостанції