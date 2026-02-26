Норвегія посилює правила для українських чоловіків-біженців - що зміниться
Київ • УНН
Уряд Норвегії посилює правила перебування для українських чоловіків віком 18-60 років. Вони більше не отримуватимуть тимчасовий колективний захист, а зможуть подавати заявки на притулок за звичайними правилами.
Деталі
Це означає, що українські чоловіки, віком від 18 до 60 років, за певними винятками більше не отримуватимуть тимчасові дозволи на проживання на основі групової оцінки. Натомість вони зможуть подавати заявки на отримання притулку за звичайними правилами.
Норвегія не повинна приймати більше людей, ніж ми здатні інтегрувати. Розселення біженців є добровільним завданням для муніципалітетів. Норвезькі муніципалітети доклали значних зусиль протягом останніх років і розселили майже 100 000 переміщених українців. Декілька муніципалітетів повідомляють про тиск на місцеві служби та нестачу житла. Зараз ми вживаємо заходів, щоб муніципалітети могли допомагати людям працевлаштуватися та піклуватися про свої сім'ї
Водночас міністр юстиції та громадської безпеки Астрі Аас-Хансен зазначила, що імміграція до Норвегії повинна бути контрольованою, стійкою та справедливою.
З осені 2025 року в Норвегії, як і в ряді інших європейських країн, спостерігається збільшення кількості молодих українських чоловіків, які прибувають до країни. Норвегія вже прийняла найбільшу кількість українців у Північному регіоні. Щоб уникнути непропорційно великої частки біженців, необхідно вжити більш жорстких заходів
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що його країна не розглядає примусове повернення українських біженців. Він підкреслив незмінність позиції уряду щодо цього питання.