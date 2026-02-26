$43.240.02
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
13:53 • 13430 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Норвегія посилює правила для українських чоловіків-біженців - що зміниться

Київ • УНН

Уряд Норвегії посилює правила перебування для українських чоловіків віком 18-60 років. Вони більше не отримуватимуть тимчасовий колективний захист, а зможуть подавати заявки на притулок за звичайними правилами.

Норвегія посилює правила для українських чоловіків-біженців - що зміниться

Уряд Норвегії має намір посилити правила перебування в країні новоприбулих українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Відтепер вони більше не отримуватимуть тимчасовий колективний захист, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу норвезького уряду.

Деталі

Це означає, що українські чоловіки, віком від 18 до 60 років, за певними винятками більше не отримуватимуть тимчасові дозволи на проживання на основі групової оцінки. Натомість вони зможуть подавати заявки на отримання притулку за звичайними правилами.

Норвегія не повинна приймати більше людей, ніж ми здатні інтегрувати. Розселення біженців є добровільним завданням для муніципалітетів. Норвезькі муніципалітети доклали значних зусиль протягом останніх років і розселили майже 100 000 переміщених українців. Декілька муніципалітетів повідомляють про тиск на місцеві служби та нестачу житла. Зараз ми вживаємо заходів, щоб муніципалітети могли допомагати людям працевлаштуватися та піклуватися про свої сім'ї

 - заявила міністр праці та інклюзії К'єрсті Стенсенг з Партії праці.

Водночас міністр юстиції та громадської безпеки Астрі Аас-Хансен зазначила, що імміграція до Норвегії повинна бути контрольованою, стійкою та справедливою.

З осені 2025 року в Норвегії, як і в ряді інших європейських країн, спостерігається збільшення кількості молодих українських чоловіків, які прибувають до країни. Норвегія вже прийняла найбільшу кількість українців у Північному регіоні. Щоб уникнути непропорційно великої частки біженців, необхідно вжити більш жорстких заходів

- заявила вона.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що його країна не розглядає примусове повернення українських біженців. Він підкреслив незмінність позиції уряду щодо цього питання.

Євген Устименко

