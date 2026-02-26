$43.240.02
Эксклюзив
16:20 • 1204 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
15:08 • 3492 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
14:09 • 7018 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53 • 15934 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47 • 13273 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
11:34 • 65621 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 38219 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 49102 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 62619 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 53501 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Норвегия ужесточает правила для украинских мужчин-беженцев - что изменится

Киев • УНН

 • 1252 просмотра

Правительство Норвегии ужесточает правила пребывания для украинских мужчин в возрасте 18-60 лет. Они больше не будут получать временную коллективную защиту, а смогут подавать заявки на убежище по обычным правилам.

Норвегия ужесточает правила для украинских мужчин-беженцев - что изменится

Правительство Норвегии намерено ужесточить правила пребывания в стране вновь прибывших украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Отныне они больше не будут получать временную коллективную защиту, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу норвежского правительства.

Детали

Это означает, что украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, за определенными исключениями, больше не будут получать временные разрешения на проживание на основе групповой оценки. Вместо этого они смогут подавать заявки на получение убежища по обычным правилам.

Норвегия не должна принимать больше людей, чем мы способны интегрировать. Расселение беженцев является добровольной задачей для муниципалитетов. Норвежские муниципалитеты приложили значительные усилия в течение последних лет и расселили почти 100 000 перемещенных украинцев. Несколько муниципалитетов сообщают о давлении на местные службы и нехватке жилья. Сейчас мы принимаем меры, чтобы муниципалитеты могли помогать людям трудоустроиться и заботиться о своих семьях

 - заявила министр труда и инклюзии Кьерсти Стенсенг из Рабочей партии.

В то же время министр юстиции и общественной безопасности Астри Аас-Хансен отметила, что иммиграция в Норвегию должна быть контролируемой, устойчивой и справедливой.

С осени 2025 года в Норвегии, как и в ряде других европейских стран, наблюдается увеличение количества молодых украинских мужчин, прибывающих в страну. Норвегия уже приняла наибольшее количество украинцев в Северном регионе. Чтобы избежать непропорционально большой доли беженцев, необходимо принять более жесткие меры

- заявила она.

Напомним

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что его страна не рассматривает принудительное возвращение украинских беженцев. Он подчеркнул неизменность позиции правительства по этому вопросу.

Евгений Устименко

