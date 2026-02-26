Норвегия ужесточает правила для украинских мужчин-беженцев - что изменится

Правительство Норвегии намерено ужесточить правила пребывания в стране вновь прибывших украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Отныне они больше не будут получать временную коллективную защиту, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу норвежского правительства.

Это означает, что украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, за определенными исключениями, больше не будут получать временные разрешения на проживание на основе групповой оценки. Вместо этого они смогут подавать заявки на получение убежища по обычным правилам.

Норвегия не должна принимать больше людей, чем мы способны интегрировать. Расселение беженцев является добровольной задачей для муниципалитетов. Норвежские муниципалитеты приложили значительные усилия в течение последних лет и расселили почти 100 000 перемещенных украинцев. Несколько муниципалитетов сообщают о давлении на местные службы и нехватке жилья. Сейчас мы принимаем меры, чтобы муниципалитеты могли помогать людям трудоустроиться и заботиться о своих семьях

В то же время министр юстиции и общественной безопасности Астри Аас-Хансен отметила, что иммиграция в Норвегию должна быть контролируемой, устойчивой и справедливой.

С осени 2025 года в Норвегии, как и в ряде других европейских стран, наблюдается увеличение количества молодых украинских мужчин, прибывающих в страну. Норвегия уже приняла наибольшее количество украинцев в Северном регионе. Чтобы избежать непропорционально большой доли беженцев, необходимо принять более жесткие меры