Нобелівську премію з економіки 2025 року присудили за пояснення інноваційного економічного зростання

Королівська Шведська академія наук ухвалила рішення присудити премію Sveriges Riksbank з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля за 2025 рік Джоелю Мокіру, Філіппу Агіону та Пітеру Говітту "за пояснення інноваційного економічного зростання", повідомили у Нобелівському комітеті 13 жовтня, пише УНН.

Деталі

Одна половина премії буде присуджена Мокіру "за визначення передумов сталого зростання за допомогою технологічного прогресу", а інша половина - спільно Агіону та Говітту "за теорію сталого зростання за допомогою творчого руйнування".

Як зазначається, "протягом останніх двох століть, вперше в історії, світ спостерігав стале економічне зростання; це вивело величезну кількість людей з бідності та заклало основу нашого процвітання". Цьогорічні лауреати з економічних наук, Джоел Мокір, Філіп Агіон та Пітер Говітт, як вказано, пояснюють, як інновації забезпечують поштовх для подальшого прогресу.

"Що створює стале економічне зростання? Цьогорічні лауреати використовували різні методи, щоб відповісти на це питання. Завдяки своїм дослідженням в галузі економічної історії, Джоел Мокір, який отримав премію з економічних наук 2025 року, продемонстрував, що необхідний постійний потік корисних знань. (...) Лауреати премії з економічних наук 2025 року Філіп Агіон та Пітер Говітт досліджували механізми сталого зростання", - розповіли у комітеті.

Лауреати премії з економічних наук 2025 року, як повідомляється, навчили, що стале зростання не можна сприймати як належне.

Економічна стагнація, а не зростання, була нормою протягом більшої частини історії людства.

"Їхня робота показує, що ми повинні усвідомлювати загрози для подальшого зростання та протидіяти їм. Ці загрози можуть виходити з того, що кільком компаніям дозволено домінувати на ринку, обмеження академічної свободи, розширення знань на регіональному, а не на глобальному рівні, а також блокування з боку потенційно неблагополучних груп. Якщо ми не зможемо відреагувати на ці загрози, машина, яка дала нам стале зростання, творче руйнування, може перестати працювати – і нам знову доведеться звикнути до стагнації. Ми можемо уникнути цього, якщо прислухаємося до життєво важливих висновків лауреатів", - ідеться у повідомленні.

