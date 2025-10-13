$41.600.10
Нобелевскую премию по экономике 2025 года присудили за объяснение инновационного экономического роста

Киев • УНН

 • 1012 просмотра

Королевская Шведская академия наук присудила премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2025 год Джоэлю Мокиру, Филиппу Агиону и Питеру Говитту. Они отмечены за объяснение инновационного экономического роста.

Нобелевскую премию по экономике 2025 года присудили за объяснение инновационного экономического роста

Королевская Шведская академия наук приняла решение присудить премию Sveriges Riksbank по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2025 год Джоэлю Мокиру, Филиппу Агиону и Питеру Ховитту «за объяснение инновационного экономического роста», сообщили в Нобелевском комитете 13 октября, пишет УНН.

Подробности

Одна половина премии будет присуждена Мокиру «за определение предпосылок устойчивого роста посредством технологического прогресса», а другая половина — совместно Агиону и Ховитту «за теорию устойчивого роста посредством творческого разрушения».

Как отмечается, «в течение последних двух столетий, впервые в истории, мир наблюдал устойчивый экономический рост; это вывело огромное количество людей из бедности и заложило основу нашего процветания». Нынешние лауреаты по экономическим наукам, Джоэл Мокир, Филипп Агион и Питер Ховитт, как указано, объясняют, как инновации обеспечивают толчок для дальнейшего прогресса.

«Что создает устойчивый экономический рост? Нынешние лауреаты использовали различные методы, чтобы ответить на этот вопрос. Благодаря своим исследованиям в области экономической истории, Джоэл Мокир, получивший премию по экономическим наукам 2025 года, продемонстрировал, что необходим постоянный поток полезных знаний. (...) Лауреаты премии по экономическим наукам 2025 года Филипп Агион и Питер Ховитт исследовали механизмы устойчивого роста», — рассказали в комитете.

Лауреаты премии по экономическим наукам 2025 года, как сообщается, научили, что устойчивый рост нельзя воспринимать как должное.

Экономическая стагнация, а не рост, была нормой на протяжении большей части истории человечества.

«Их работа показывает, что мы должны осознавать угрозы для дальнейшего роста и противодействовать им. Эти угрозы могут исходить из того, что нескольким компаниям разрешено доминировать на рынке, ограничения академической свободы, расширения знаний на региональном, а не на глобальном уровне, а также блокирования со стороны потенциально неблагополучных групп. Если мы не сможем отреагировать на эти угрозы, машина, которая дала нам устойчивый рост, творческое разрушение, может перестать работать – и нам снова придется привыкнуть к стагнации. Мы можем избежать этого, если прислушаемся к жизненно важным выводам лауреатов», — говорится в сообщении.

Юлия Шрамко

