Нобелівська лауреатка Марія Коріна Мачадо вперше за рік з'явилася на публіці в Норвегії

10 грудня, 21:59 • 14330 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 29361 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 28906 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 30991 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 27922 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 25758 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 32025 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 22016 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 21038 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 35251 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
Популярнi новини
кремль заманює росіян на війну проти України кредитними канікулами - ЦПД11 грудня, 00:08 • 4702 перегляди
На Закарпатті горів монастир московського патріархату: що відомоPhoto01:49 • 11813 перегляди
Палата представників США схвалила оборонний бюджет: скільки дістанеться Україні02:22 • 7190 перегляди
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобильської катастрофи: проти проголосували росія та США02:57 • 15665 перегляди
У російському великому новгороді атаковано великий хімічний завод: що відомоVideo04:03 • 11627 перегляди
Публікації
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 23453 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 25040 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 31357 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo10 грудня, 12:17 • 35251 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 39015 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Лавров Сергій Вікторович
Василь Ломаченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Велика Британія
Ірландія
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 14938 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 20532 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 17259 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 24930 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 34939 перегляди
Нобелівська лауреатка Марія Коріна Мачадо вперше за рік з'явилася на публіці в Норвегії

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо вперше за 11 місяців з'явилася на публіці в Норвегії після того, як її дочка прийняла Нобелівську премію миру від її імені. Мачадо втекла з Венесуели через Кюрасао, щоб бути присутньою на церемонії в Осло.

Нобелівська лауреатка Марія Коріна Мачадо вперше за рік з'явилася на публіці в Норвегії

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо вперше за 11 місяців з'явилася на публіці рано вранці в четвер за місцевим часом, коли помахала прихильникам у готелі столиці Норвегії через кілька годин після того, як її дочка прийняла Нобелівську премію миру від її імені. Про це повідомляє СBC News, пише УНН.

Мачадо переховувалася з 9 січня, коли її ненадовго затримали після того, як вона приєдналася до своїх прихильників на протесті в Каракасі, столиці Венесуели. Очікувалося, що вона буде присутня на церемонії нагородження в середу в Осло, де серед тих, хто чекав на неї, були глави держав та її родина.

CBS News дізналася, що Мачадо втекла з Венесуели через розташований приблизно за 40 миль на північ від узбережжя Венесуели нідерландський острів Кюрасао. The Wall Street Journal першим повідомив подробиці її подорожі до Осло.

Мачадо заявила в аудіозаписі телефонної розмови, опублікованому на вебсайті Нобелівської премії, що вона не зможе прибути вчасно на церемонію, але багато людей "ризикували своїм життям", щоб вона прибула до Осло.

Її дочка, Ана Коріна Соса, прийняла премію замість неї.

Вона хоче жити у вільній Венесуелі й ніколи не відмовиться від цієї мети", — сказала Соса. Тому ми всі знаємо, і я знаю, що вона дуже скоро повернеться до Венесуели

- сказала Соса

Йорген Ватне Фріднес, голова Норвезького нобелівського комітету, сказав під час церемонії нагородження, що "Марія Коріна Мачадо зробила все можливе, аби мати змогу бути присутньою тут сьогодні — подорож у надзвичайно небезпечних умовах".

Хоча вона не зможе прибути на сьогоднішню церемонію та події, ми глибоко раді підтвердити, що вона в безпеці й що вона буде з нами тут, в Осло

- сказав він під оплески.

У Zoom-інтерв’ю CBS News за кілька годин після того, як їй присудили почесну нагороду в жовтні, жінка, відома як "залізна леді" Венесуели, сказала, що це є посланням венесуельцям про те, що вони "не самі".

"Світ визнає цю величезну, епічну боротьбу", — сказала Мачадо.

Генеральний прокурор Венесуели сказав Agence France-Presse минулого місяця, що Мачадо вважатимуть "втікачкою", якщо вона залишить Венесуелу, щоб прийняти нагороду.

Нагадаємо

Нобелівську премію миру 2025 року присудили Марії Коріні Мачадо за її боротьбу за демократію та права народу Венесуели, повідомив Нобелівський комітет 10 жовтня.

Невдовзі уряд Венесуели закрив своє посольство в Норвегії після того, як лідерка опозиції Марія Мачадо отримала Нобелівську премію миру. Каракас пояснює це "реструктуризацією", але міжнародні спостерігачі бачать у цьому політичний сигнал невдоволення.

Ольга Розгон

Новини Світу
Осло
Венесуела
Норвегія