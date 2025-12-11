Нобелівська лауреатка Марія Коріна Мачадо вперше за рік з'явилася на публіці в Норвегії

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо вперше за 11 місяців з'явилася на публіці рано вранці в четвер за місцевим часом, коли помахала прихильникам у готелі столиці Норвегії через кілька годин після того, як її дочка прийняла Нобелівську премію миру від її імені. Про це повідомляє СBC News, пише УНН.

Мачадо переховувалася з 9 січня, коли її ненадовго затримали після того, як вона приєдналася до своїх прихильників на протесті в Каракасі, столиці Венесуели. Очікувалося, що вона буде присутня на церемонії нагородження в середу в Осло, де серед тих, хто чекав на неї, були глави держав та її родина.

CBS News дізналася, що Мачадо втекла з Венесуели через розташований приблизно за 40 миль на північ від узбережжя Венесуели нідерландський острів Кюрасао. The Wall Street Journal першим повідомив подробиці її подорожі до Осло.

Мачадо заявила в аудіозаписі телефонної розмови, опублікованому на вебсайті Нобелівської премії, що вона не зможе прибути вчасно на церемонію, але багато людей "ризикували своїм життям", щоб вона прибула до Осло.

Її дочка, Ана Коріна Соса, прийняла премію замість неї.

Вона хоче жити у вільній Венесуелі й ніколи не відмовиться від цієї мети", — сказала Соса. Тому ми всі знаємо, і я знаю, що вона дуже скоро повернеться до Венесуели - сказала Соса

Йорген Ватне Фріднес, голова Норвезького нобелівського комітету, сказав під час церемонії нагородження, що "Марія Коріна Мачадо зробила все можливе, аби мати змогу бути присутньою тут сьогодні — подорож у надзвичайно небезпечних умовах".

Хоча вона не зможе прибути на сьогоднішню церемонію та події, ми глибоко раді підтвердити, що вона в безпеці й що вона буде з нами тут, в Осло - сказав він під оплески.

У Zoom-інтерв’ю CBS News за кілька годин після того, як їй присудили почесну нагороду в жовтні, жінка, відома як "залізна леді" Венесуели, сказала, що це є посланням венесуельцям про те, що вони "не самі".

"Світ визнає цю величезну, епічну боротьбу", — сказала Мачадо.

Генеральний прокурор Венесуели сказав Agence France-Presse минулого місяця, що Мачадо вважатимуть "втікачкою", якщо вона залишить Венесуелу, щоб прийняти нагороду.

Нагадаємо

Нобелівську премію миру 2025 року присудили Марії Коріні Мачадо за її боротьбу за демократію та права народу Венесуели, повідомив Нобелівський комітет 10 жовтня.

Невдовзі уряд Венесуели закрив своє посольство в Норвегії після того, як лідерка опозиції Марія Мачадо отримала Нобелівську премію миру. Каракас пояснює це "реструктуризацією", але міжнародні спостерігачі бачать у цьому політичний сигнал невдоволення.