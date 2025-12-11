$42.180.11
10 декабря, 21:59
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 29577 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 29095 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 31179 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 28071 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 25875 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 32186 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 22037 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 21051 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 18556 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
Эксклюзивы
Нобелевский лауреат Мария Корина Мачадо впервые за год появилась на публике в Норвегии

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо впервые за 11 месяцев появилась на публике в Норвегии после того, как ее дочь приняла Нобелевскую премию мира от ее имени. Мачадо бежала из Венесуэлы через Кюрасао, чтобы присутствовать на церемонии в Осло.

Нобелевский лауреат Мария Корина Мачадо впервые за год появилась на публике в Норвегии

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо впервые за 11 месяцев появилась на публике рано утром в четверг по местному времени, когда помахала сторонникам в отеле столицы Норвегии спустя несколько часов после того, как ее дочь приняла Нобелевскую премию мира от ее имени. Об этом сообщает CBC News, пишет УНН.

Мачадо скрывалась с 9 января, когда ее ненадолго задержали после того, как она присоединилась к своим сторонникам на протесте в Каракасе, столице Венесуэлы. Ожидалось, что она будет присутствовать на церемонии награждения в среду в Осло, где среди тех, кто ждал ее, были главы государств и ее семья.

CBS News узнала, что Мачадо сбежала из Венесуэлы через расположенный примерно в 40 милях к северу от побережья Венесуэлы нидерландский остров Кюрасао. The Wall Street Journal первым сообщил подробности ее путешествия в Осло.

Мачадо заявила в аудиозаписи телефонного разговора, опубликованном на веб-сайте Нобелевской премии, что она не сможет прибыть вовремя на церемонию, но многие люди "рисковали своей жизнью", чтобы она прибыла в Осло.

Ее дочь, Ана Корина Соса, приняла премию вместо нее.

Она хочет жить в свободной Венесуэле и никогда не откажется от этой цели", — сказала Соса. Поэтому мы все знаем, и я знаю, что она очень скоро вернется в Венесуэлу

- сказала Соса

Йорген Ватне Фриднес, председатель Норвежского нобелевского комитета, сказал во время церемонии награждения, что "Мария Корина Мачадо сделала все возможное, чтобы иметь возможность присутствовать здесь сегодня — путешествие в чрезвычайно опасных условиях".

Хотя она не сможет прибыть на сегодняшнюю церемонию и события, мы глубоко рады подтвердить, что она в безопасности и что она будет с нами здесь, в Осло

- сказал он под аплодисменты.

В Zoom-интервью CBS News через несколько часов после того, как ей присудили почетную награду в октябре, женщина, известная как "железная леди" Венесуэлы, сказала, что это является посланием венесуэльцам о том, что они "не одни".

"Мир признает эту огромную, эпическую борьбу", — сказала Мачадо.

Генеральный прокурор Венесуэлы сказал Agence France-Presse в прошлом месяце, что Мачадо будут считать "беглецом", если она покинет Венесуэлу, чтобы принять награду.

Напомним

Нобелевскую премию мира 2025 года присудили Марии Корине Мачадо за ее борьбу за демократию и права народа Венесуэлы, сообщил Нобелевский комитет 10 октября.

Вскоре правительство Венесуэлы закрыло свое посольство в Норвегии после того, как лидер оппозиции Мария Мачадо получила Нобелевскую премию мира. Каракас объясняет это "реструктуризацией", но международные наблюдатели видят в этом политический сигнал недовольства.

Ольга Розгон

Новости Мира
Осло
Венесуэла
Норвегия