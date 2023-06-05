Низка країн готові сприяти перемовинам між рф та Україною, але спочатку потрібно виграти війну - Резніков

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"Я вважаю, що посередник нам зараз не потрібен, тому що в нашій країні все ще ведеться війна. Це війна з армією вбивць, мародерів і ґвалтівників. Вони повинні виїхати з нашої країни, і після цього можна запросити юристів, радників, або ми знайдемо кращі рішення. Можливо, нам не знадобиться посередник, а може ми сядемо за стіл разом з нашими партнерами", - сказав міністр.

Він додав: "Ми маємо низку країн, які хочуть сприяти припиненню війни в нашій країні... У нас є багато лідерів різних країн, які нам допомагають. Але нам потрібні інструменти, щоб завершити цю роботу. Нам потрібно виграти цю війну, після чого ми будемо домовлятися з кремлівським режимом або новими лідерами в країні".

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Відповідаючи на запитання про ризики ревізіонізму, Резніков нагадав, що згідно з дослідженням російського ліберального дослідницького центру "Левада-Центр" 2021 року, понад 50% населення рф "вважає гарною ідеєю" окупацію Польщі, Литви, Латвії та Естонії.

"В кремлі мріють відновити російську імперію, мріють відновити режим колоніалізму в Європі. Якщо ми їм дозволимо, вони знову збудують Берлінську стіну. І ми поділимо Німеччину, як це було зроблено після Другої світової війни. І тому ми не приймемо цю доктрину, що буде правильно. Тому для нас це неприйнятно", - зазначив міністр.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення багато європейських столиць були впевнені, що Україна впаде за три дні, оскільки було уявлення, що це протистояння між "великою та малою радянською армією".

"І чому ми такі успішні чи ефективні у цій війні?... Збройні сили України – це не мала радянська армія. Особливо після 2014 року, коли ця війна почалася з окупації Криму та Луганська, Донецька. Ми називаємо це гібридною війною з так званими "зеленими чоловічками". Ми змінилися за 8 років цієї гібридної війни", - сказав міністр, додавши, що Україна бореться за "наші цінності, нашу країну" і "не буде відсіювати свої території для нового режиму неоколоніалізму".

Резніков також відзначив міжнародну підтримку країни, зокрема у форматі Рамштайн, у якому беруть участь понад 54 країни. Він повідомив, що більшість його колег зобов'язалися підтримувати Київ "стільки, скільки це буде необхідно". Водночас, розповідаючи про допомогу союзників, Резніков підкреслив, що завдяки західним санкціям проти рф країна-агресор почала виробляти менше крилатих та балістичних ракет через відсутність деталей.

Нагадаємо

Міністр оборони Олексій Резніков, перебуваючи на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі, розповів, які пріоритети в озброєнні на сьогодні має Україна - системи протиповітряної оборони та різні типи артилерії.