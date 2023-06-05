Низка країн готові сприяти перемовинам між рф та Україною, але спочатку потрібно виграти війну - Резніков

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 7612 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 12518 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 25409 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 28364 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 66855 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 54388 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 54292 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 117695 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182501 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 206253 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.4м/с
24%
Популярнi новини

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 41831 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 23429 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 21453 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 12632 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 46778 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 25409 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 47451 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 66855 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 206253 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 257438 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 9014 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 9158 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 22761 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 27420 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 43255 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Низка країн готові сприяти перемовинам між рф та Україною, але спочатку потрібно виграти війну - Резніков

Київ • УНН

 • 296909 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Низка країн готові виступити у ролі посередника між росією та Україною у мирних переговорах, однак наразі, коли триває війна, Україні потрібні інструменти, щоб її закінчити. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі, передає кореспондент УНН.

Низка країн готові сприяти перемовинам між рф та Україною, але спочатку потрібно виграти війну - Резніков

Цитата

"Я вважаю, що посередник нам зараз не потрібен, тому що в нашій країні все ще ведеться війна. Це війна з армією вбивць, мародерів і ґвалтівників. Вони повинні виїхати з нашої країни, і після цього можна запросити юристів, радників, або ми знайдемо кращі рішення. Можливо, нам не знадобиться посередник, а може ми сядемо за стіл разом з нашими партнерами", - сказав міністр.

Він додав: "Ми маємо низку країн, які хочуть сприяти припиненню війни в нашій країні... У нас є багато лідерів різних країн, які нам допомагають. Але нам потрібні інструменти, щоб завершити цю роботу. Нам потрібно виграти цю війну, після чого ми будемо домовлятися з кремлівським режимом або новими лідерами в країні".

Деталі

Відповідаючи на запитання про ризики ревізіонізму, Резніков нагадав, що згідно з дослідженням російського ліберального дослідницького центру "Левада-Центр" 2021 року, понад 50% населення рф "вважає гарною ідеєю" окупацію Польщі, Литви, Латвії та Естонії.

"В кремлі мріють відновити російську імперію, мріють відновити режим колоніалізму в Європі. Якщо ми їм дозволимо, вони знову збудують Берлінську стіну. І ми поділимо Німеччину, як це було зроблено після Другої світової війни. І тому ми не приймемо цю доктрину, що буде правильно. Тому для нас це неприйнятно", - зазначив міністр.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення багато європейських столиць були впевнені, що Україна впаде за три дні, оскільки було уявлення, що це протистояння між "великою та малою радянською армією".

"І чому ми такі успішні чи ефективні у цій війні?... Збройні сили України – це не мала радянська армія. Особливо після 2014 року, коли ця війна почалася з окупації Криму та Луганська, Донецька. Ми називаємо це гібридною війною з так званими "зеленими чоловічками". Ми змінилися за 8 років цієї гібридної війни", - сказав міністр, додавши, що Україна бореться за "наші цінності, нашу країну" і "не буде відсіювати свої території для нового режиму неоколоніалізму".

Резніков також відзначив міжнародну підтримку країни, зокрема у форматі Рамштайн, у якому беруть участь понад 54 країни. Він повідомив, що більшість його колег зобов'язалися підтримувати Київ "стільки, скільки це буде необхідно". Водночас, розповідаючи про допомогу союзників, Резніков підкреслив, що завдяки західним санкціям проти рф країна-агресор почала виробляти менше крилатих та балістичних ракет через відсутність деталей.

Нагадаємо

Міністр оборони Олексій Резніков, перебуваючи на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі, розповів, які пріоритети в озброєнні на сьогодні має Україна - системи протиповітряної оборони та різні типи артилерії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,680.16